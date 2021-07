[Communiqué] Moselle : Sarplast et ZF Lemforder Metal France, les nouveaux lauréats du plan de relance pour l’industrie

ZF LMF, une filiale de ZF Group établie à Florange (Moselle), fait partie des lauréats des fonds de modernisation automobile et aéronautique, annoncés le 23 juillet 2021. Cet équipementier automobile, spécialisé dans la fabrication de pièces de suspension et de direction, souhaite mettre en place le programme BCR ZF Florange pour renforcer sa production de rotules axiales et de boîtiers au niveau des roues. L’initiative vise à assurer son contrat avec Mercedes et à trouver de nouveaux marchés.