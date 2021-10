[Communiqué] Moselle Open : de jeunes entreprises prometteuses récompensées

Plusieurs organismes aident les jeunes entrepreneurs de la région Lorraine dans leur quotidien, leur stratégie économique et la recherche de fonds. On peut citer l’IAE Metz School of Management, l’Institut Lorrain de Participation (ILP) et le Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine (PeeL), qui viennent notamment de décerner des prix pour des projets innovants dans le domaine du digital, de la formation ou encore du recyclage. La remise des trophées qui s’est tenue au Moselle Open de tennis le 23 septembre dernier était l’occasion pour ces jeunes entrepreneurs de se mettre en avant et de rencontrer des décideurs économiques du territoire.

Quatre projets ont été lauréats de cet événement. Henoo, un projet visant à rendre la culture plus accessible, plus facile et gratuite, et qui accompagne la transition digitale des acteurs du domaine ; Hopla’Oma, un système de visioconférence qui s’adresse aux personnes âgées dépendantes ; Worm Generation, un concept de fermes verticales qui permet de transformer des matières plastiques en fin de vie en aliments protéinés et sains pour les animaux et Sysark, une start-up spécialisée dans la médecine nucléaire qui propose une assistance robotique dans la préparation de médicaments radioactifs.