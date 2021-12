[Communiqué] Moselle : la Société Lorraine de Cataphorèse Technique a été retenue pour la « quatrième promotion de l’Accélérateur Automobile »

Bpifrance, le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) et la Plateforme Automobile (PFA) viennent de lancer la « quatrième promotion de l’Accélérateur Automobile », un programme d’accompagnement aux entreprises en amont et en aval du secteur. 27 PME et ETI françaises ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme de 18 mois. Rappelons que cette promotion a pour marraine Béatrice Foucher, la directrice générale de DS Automobiles. La SLCT, implantée à Fontoy (Moselle), fait partie des sociétés retenues. Cette structure évolue sur le marché du traitement de surface des métaux et de la fabrication de palettes spéciales.

Ces entreprises ont été sélectionnées pour leur motivation, leur dynamique de croissance et leur ambition de devenir les championnes de demain. Elles seront accompagnées dans leurs projets de transformation et d’adaptation aux enjeux sociétaux, technologiques et environnementaux de la filière automobile. Elles bénéficieront, entre autres, de conseils, de formations et d’un accès privilégié à plus d’une centaine de sociétés du secteur automobile, et notamment les grands donneurs d’ordres de la filière.