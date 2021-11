[Communiqué] Moselle : la région Grand Est va injecter 9,5 M€ pour accélérer la transition écologique du site Stellantis de Trémery-Metz

Le constructeur automobile Stellantis affirme sa volonté de devenir un acteur majeur de la production à faible émission d’ici 2030. Le mardi 26 octobre 2021, le groupe a annoncé son ambition de faire de son pôle de Trémery-Metz (Moselle) son site pilote dans la fabrication de moteurs électriques. À ce titre, il prévoit, dès 2024, une capacité annuelle de production de 1,1 million de moteurs électriques et de 600 000 boîtes de vitesses électrifiées pour cette unité. Rappelons que ce pôle était jusque-là orienté essentiellement vers les moteurs thermiques.

À la suite de cette annonce, la Région Grand Est a décidé d’investir 9,5 M€ afin d’accompagner la transformation de ce pôle et de réaliser cette transition dans les meilleures conditions possibles. Faire du site de Trémery-Metz la référence de l’industrie automobile 5.0, et dynamiser le bassin de l’emploi par ce vecteur, telles sont les finalités partagées par les acteurs socio-économiques du territoire et la société Stellantis.