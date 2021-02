[Communiqué] Moselle : la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette et Engie Solutions deviennent partenaires dans le projet Eclor

L’entreprise Engie Solutions est la partenaire choisie par la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA) (Moselle) dans l’installation d’une plateforme de smart territoire au sein de la collectivité. Elle aura la responsabilité de mettre en place un système d’éclairage connecté et de repenser la gestion de l’éclairage public. Selon Yann Rolland, directeur général Engie Solutions Villes & Collectivités, « ce projet innovant répond aux impératifs de la collectivité, qui voit tout l’enjeu de la transformation numérique au service des habitants dans un contexte budgétaire contraint ».

Ce contrat de 12 ans, signé le 21 janvier 2021, vise à optimiser l’éclairage public dans la CCPHVA (Moselle). Il s’agit de rénover et de connecter respectivement 4 146 luminaires avec la technologie LED, 4 670 points lumineux et 180 candélabres. La mise aux normes de 100 armoires d’éclairage public et la rénovation de 118 autres sont aussi prévues. Le projet Eclor inclut l’installation de capteurs pour la gestion des déchets ainsi que le suivi des consommations, de l’éclairage connecté et des panneaux à messages variables. « Nous sommes fiers d’acter le déploiement concret de ce projet de ville intelligente sur notre territoire, labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte depuis 2015 » affirme Patrick Risser, président de la CCPHVA (Moselle).