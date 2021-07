[Communiqué] Moselle : des chéquiers Qualité MOSL, de Moselle Attractivité, pour les chefs d’entreprise et les comités d’entreprise mosellans

Dans le cadre du plan d’urgence du Département de la Moselle, l’agence Moselle Attractivité a mis en place des chéquiers basés sur un réseau d’acteurs locaux appelés « Qualité MOSL ». Le chéquier « Qualité MOSL » est un projet collectif et global formant une marque partagée entre les centaines de membres actifs de l’agence pour mettre en valeur le territoire mosellan, sa richesse culturelle et ses savoir-faire. On y trouve des artisans, des producteurs agricoles, des sites touristiques, des lieux d’hébergement, des restaurants et bien d’autres acteurs.