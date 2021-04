[Communiqué] Morhange : l’enseigne APEF accueille un nouveau franchisé

Le réseau APEF, spécialisé dans les services à la personne, poursuit sa conquête du territoire français en ouvrant une nouvelle agence à Morhange (Moselle), au 11 rue de la Porte de France, le 12 avril 2021. Ce site sera piloté par Jean-Pierre Louis. Avant de se mettre à son compte, le franchisé a évolué pendant onze ans dans la plasturgie et l’industrie. « Je souhaitais entreprendre depuis un moment et le secteur des services à la personne s’est imposé naturellement, comme en écho à mon enfance », précise-t-il. L’entrepreneur s’est tourné vers APEF, enseigne du groupe Oui Care, pour ses valeurs, qui se rapprochent des siennes.

Le nouveau franchisé a tout naturellement choisi Morhange, une zone rurale, car son « objectif est d’aller dans les villages du coin, permettre aux personnes un peu isolées d’éviter d’être déracinées, de leur permettre de vieillir chez elles, entourées de leurs familles et de leurs amis dans la mesure du possible. Je veux offrir aux gens la possibilité de les aider s’ils le souhaitent », confie-t-il. À Morhange, le franchisé interviendra dans un rayon de 20 km. Il entend recruter six personnes pour son agence cette année et trente d’ici cinq ans.