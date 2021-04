[Communiqué] Morhange : déploiement de la fibre optique acté

Patrick Weiten, président du département de la Moselle, et Hervé Depierre, délégué régional Grand Est d’Altice France, ont signé une convention en vue du déploiement de la fibre à Morhange (Moselle) le 9 avril 2021. Le projet vise à raccorder 2 085 logements à un réseau Fiber To The Home (FTTH), ou fibre jusqu'à l'abonné.