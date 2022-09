[Communiqué] Morbihan : Wainvam-e répondra présente à la huitième édition du salon Cosmetic 360.

Implantée à Ploemeur (Morbihan), la start-up Wainvam-e participera à la huitième édition du salon Cosmetic 360 qui se déroulera à Paris les 12 et 13 octobre 2022. L’entreprise fondée en 2020 développe des solutions de métrologie capables de repousser les limites de la perception. Ses instruments de mesure proposent un large panel applicatif allant du contrôle non destructif pour les secteurs de l’énergie et de l’aéronautique, aux outils de diagnostic pour la cosmétique, la médecine….

Ce salon est consacré au savoir-faire et à l’innovation mis au service de la filière parfumerie-cosmétique. Cette année, il regroupera environ 220 exposants issus de plus d’une cinquantaine de pays. L’événement, organisé par la Cosmetic Valley, permettra aux participants de découvrir les nouvelles tendances tant en termes de produits que de technologies dans le secteur. Lors de ce salon, Wainvam-e présentera ses différentes prestations dont sa solution Weva-ND qui permet de réaliser une évaluation antioxydante des échantillons de produits.