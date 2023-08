[Communiqué] Morbihan : validation européenne PFC6 pour le biostimulant foliaire Agroptim LAGOON d’Olmix

Implantée à Bréhan dans le Morbihan, la société Olmix développe et conçoit des produits alternatifs naturels aux intrants de synthèse pour l’agriculture. L’entreprise, fondée par Hervé Balusson, a mis au point une solution foliaire (à vaporiser directement sur le feuillage des végétaux) baptisée Agroptim LAGOON. Cette innovation vient d’être validée par CerTrust (organisme certificateur) comme biostimulant non microbien, selon le nouveau règlement européen 2019/1009 qui régit les matières fertilisantes. Elle intègre dès lors le club restreint des premiers biostimulants bénéficiant du statut PFC6 de l’Union européenne.

Pour la société morbihannaise, cette validation est un gage de confiance pour ses distributeurs et pour les agriculteurs. Elle témoigne du savoir-faire et de l’expertise de l’entreprise dans le domaine des biostimulants et de sa capacité à développer des solutions selon les standards européens.

Pour rappel, Agroptim LAGOON repose sur la technologie brevetée Mineral Inducer Process (MIP® PLANT). Elle est principalement destinée aux cultures oléoprotéagineuses (colza, soja, tournesol…). Les essais réalisés sur le colza montrent une augmentation moyenne du rendement de 5 à 7 %. Sur le tournesol, ce gain est d’environ 13 %. Cette solution foliaire réduit par ailleurs l’empreinte carbone de la production végétale. Elle permet une diminution de 5 à 10 % de la quantité de gaz à effet de serre émise par tonne de graines produites.