[Communiqué] Morbihan : une nouvelle perspective de développement pour le Groupe Rocher à Montertelot

Le site de production du Groupe Rocher (anciennement Yves Rocher), situé sur la commune de Montertelot, près de Ploërmel (Morbihan), est officiellement préservé. L’annonce a été faite le 25 septembre 2023. En début d’année, le groupe de cosmétique prévoyait de fermer l’usine en 2025. Désormais, la centaine d’employés du site vont donc rester sur cette unité et contribuer au développement de la structure.

Lors de cette déclaration, le Groupe Rocher a indiqué qu’il projetait une opération de vente avec reprise d’activité du site et des salariés. Il s’agit de la solution la plus pérenne pour sauvegarder l’emploi de l’usine morbihannaise, selon Vincent Taglioni, le directeur des opérations du groupe. Les employés continueront ainsi à apporter leur expertise industrielle et technique au futur repreneur. L’entreprise se donne deux ans pour finaliser cette opération de reprise.