[Communiqué] Morbihan : un nouveau directeur général pour la Fonderie de Bretagne

Le 1er décembre 2022, Jean-René Mouttet a été nommé directeur général de la Fonderie de Bretagne (FDB) par le fonds d’investissement allemand Callista Private Equity GmbH. Rappelons que ce dernier est le nouveau propriétaire de la fonderie située dans la commune de Caudan (Morbihan). Il l’a racheté au groupe Renault en novembre 2022.

Jean-René Mouttet, diplômé de l’École supérieure de fonderie et de forge, a déjà occupé plusieurs postes de direction générale, principalement dans le secteur de la fonderie. Suite à cette nomination, sa mission sera de conduire et de mener à bien les investissements de modernisation de cette entreprise de Caudan. Précisons que la FDB se positionne dans la conception et la fabrication de pièces de fonderie brutes et usinées pour l’industrie automobile. Le nouveau directeur général devra aussi accélérer la diversification de la gamme de produits de la société pour lui permettre de s’ouvrir sur de nouveaux marchés.