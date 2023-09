[Communiqué] Morbihan : un accord de partenariat entre Vinpai et Adetis

La société Vinpai, implantée à Saint-Dolay, dans le département du Morbihan, est une spécialiste de la chimie verte. Elle évolue dans la conception et la fabrication d'ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire, de la cosmétique et du bien-être. Cette entreprise vient de nouer un accord de partenariat avec Adetis. Celle-ci est spécialisée dans le négoce et la distribution d’ingrédients bio, conventionnels et clean label pour l’agro-alimentaire, les compléments alimentaires et la nutrition animale.

Ce partenariat vise à répondre à l’ambition des deux entreprises de développer leur présence en France. Il leur permettra également d’offrir de nouvelles solutions à leurs clients. Dans le cadre de cette collaboration, Vinpai pourra s’appuyer sur le réseau de distribution d’Adetis pour s’adresser à une plus large clientèle et développer sa couverture nationale.

Pour Adetis, ce partenariat lui permettra de bénéficier en exclusivité de solutions innovantes à base d’algues marines et de fibres végétales de la gamme Vin’FibrAlg sur le territoire national. Cette entreprise nantaise pourra donc profiter de l’expertise de Vinpai pour améliorer la qualité de ses ingrédients.