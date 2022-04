[Communiqué] Morbihan : Stratosfair nomme Ninon Le Meur au poste de directrice d’exploitation

Stratosfair est une jeune entreprise de Lanester (Morbihan) qui s’est lancée dans la conception de datacenters à faible empreinte carbone. Elle compte déjà deux installations opérationnelles à son actif (à Lanester et à Pontivy). Dans les années à venir, elle prévoit d’en déployer une dizaine en France. En vue d’accompagner cette croissance, Bérenger Cadoret, le fondateur de Stratosfair, a nommé une nouvelle directrice d’exploitation. Il s’agit de Ninon Le Meur, la Chief operating officer (COO) de la jeune entreprise. Avec son nouveau poste, cette jeune diplômée en droit et sciences politiques a ainsi la responsabilité d’assurer le développement des opérations, la structuration et le déploiement du concept sur l’ensemble du territoire national en 2022. L’objectif de l’enseigne est de mettre en place le premier réseau de proximité, souverain et bas carbone dans l’Hexagone.

Rappelons que les datacenters de Stratosfair sont construits avec des conteneurs qui reposent sur des plots en béton, limitant l’impact foncier. L’installation est recouverte par une centaine de panneaux photovoltaïques qui fournissent l’énergie nécessaire à son fonctionnement.