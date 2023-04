[Communiqué] Morbihan : Soplac Euphonie accueille un nouvel actionnaire

L’entreprise Soplac Euphonie, établie à Lorient (Morbihan), est spécialisée dans la conception des cloisons sèches et des faux plafonds. Elle gère des chantiers de différentes tailles (bureaux, ateliers et locaux ou équipements pour programmes de constructions neuves) pour des particuliers et des professionnels. Johann Duroc, nouvel actionnaire, est désormais associé à la structure depuis le début de l’année 2023. Il s’agit de l’ancien directeur général adjoint d’IDEC AGRO & Factory, une entreprise de technologie du bâtiment à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine).

Dans le cadre de sa stratégie pour développer davantage les activités de Soplac Euphonie, Johann Duroc entend conforter la croissance et le positionnement de l’entreprise sur le marché. Avant d’envisager l’ouverture de nouvelles implantations ou tout autre développement externe, le nouveau dirigeant veut se concentrer avant tout sur le développement des sites existants, qui englobent près de 80 projets chaque année.