[Communiqué] Morbihan : Socomore étend son usine d’Elven

L’entreprise Socomore, implantée à Vannes (Morbihan), se positionne sur le marché de la fabrication et la vente de solutions chimiques dédiées à l’entretien des surfaces métalliques pour l’aéronautique. Depuis le début de la crise sanitaire, la société s’est lancée dans la production de gels hydroalcooliques et de lingettes afin de diversifier son activité et de conserver ses salariés. Cette nouvelle activité lui a ainsi permis de réduire l’impact financier causé par la pandémie.

La société, qui fêtera le 1er avril 2022 ses 50 ans d’existence, lance la construction d’une extension sur le site de son usine mère, située à Elven (Morbihan). Cet agrandissement a pour objectif de permettre à l’entreprise de préparer le grand retour des activités de l’aviation, qui depuis le début de la crise ont connu un certain recul. À l’issue du chantier, le site augmentera de 40 % sa capacité de production. Précisions que ce projet, estimé à 10 millions d’euros, est en partie financé par le dispositif France Relance.