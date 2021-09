[Communiqué] Morbihan : Socomore étend son offre

L’entreprise Socomore, implantée à Vannes (Morbihan), est spécialisée dans la fabrication de solutions chimiques pour la préparation et le traitement des surfaces métalliques dédiées à l’aéronautique. Elle entend élargir son offre à la suite de la récente acquisition des activités de revêtements aéronautiques fonctionnalisés et de solvants de l’entreprise californienne Products Techniques Inc. (PTI). Cette dernière se positionne sur le marché des revêtements de protection avancée des matériaux de l’industrie spatiale, aérospatiale et aéronautique. L’intégration de PTI permet ainsi à Socomore d’aborder de nouveaux marchés, notamment ceux des secteurs militaire et spatial, des milieux où il est souvent difficile d’obtenir des homologations.