[Communiqué] Morbihan : Socomore et Aerowash, un accord exclusif pour une nouvelle solution dans le nettoyage des avions

Une solution de lavage biodégradable, permettant d’économiser l’eau et de réduire la durée de nettoyage extérieur des avions, c’est ce que vont proposer les sociétés Aerowash, basée en Suède, et Socomore (Morbihan), qui au cours de l’été 2023 ont conclu en ce sens un accord de partenariat.

Dans le cadre de cette opération, le robot de lavage d’avions AW3 développé par Aerowash sera associé à une solution concentrée biodégradable mise au point par Socomore et baptisée « Sococlean Exterior Aircraft Cleaner ». Validée par Airbus et Boeing, celle-ci permet de nettoyer une grande variété des polluants et d’économiser 99 % d’eau. Avec l’apport du robot AW3, les compagnies aériennes et prestataires de services pourront également réduire le temps d'immobilisation des avions, tout en améliorant les résultats de lavage et les conditions de travail des équipes d'assistance au sol.

Grâce à ce partenariat, Socomore devient donc le fournisseur exclusif de toutes les solutions chimiques utilisées par les automates de la société Aerowash.