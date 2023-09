[Communiqué] Morbihan : Socomore au salon IntAIRCOAT à Séville

Le groupe Socomore, situé à Vannes (Morbihan), a participé au salon IntAIRCOAT qui s’est tenu les 7 et 8 juin 2023 à Séville, en Espagne. Cet événement international a rassemblé près de 90 experts en revêtements aérospatiaux.

Pour Socomore, IntAIRCOAT était l’opportunité de consolider son image et de renforcer son ancrage à l’international. À l’occasion de ce salon, l’entreprise a mis en avant son savoir-faire dans la conception et la fabrication de solutions pour l’industrie aérospatiale. Elle a, entre autres, exposé sa gamme de solutions de traitement de surface, notamment ses décapants pour peinture et gel, dont le SOCOSTRIP A0103N et le SOCOSTRIP A0109N. La société a aussi présenté ses revêtements anti-érosion MÄDER AERO, AEROGLAZE et CHEMGLAZE pour les moteurs et les bords d’attaque des ailes.

Socomore a, par ailleurs, profité de ce rendez-vous industriel pour promouvoir son partenariat avec la société Molecular Plasma Group (MPG). Cette dernière offre aux clients de l’entreprise morbihannaise de nouvelles solutions de fonctionnalisation de surfaces (c’est-à-dire la modification des propriétés de celles-ci) en utilisant la technologie de plasma atmosphérique froid.