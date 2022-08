[Communiqué] Morbihan : Socomore au salon Farnborough International Airshow 2022

L’entreprise vannetaise Socomore, œuvrant dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour le traitement et la protection de surfaces critiques pour l’industrie aérospatiale, a participé au salon Farnborough International Airshow (FIA) qui s’est tenu au Royaume-Uni du 18 au 22 juillet 2022. Rappelons que ce grand rendez-vous professionnel de la filière aérospatiale réunit sur un même site les fabricants d’aéronefs et de moteurs, les concepteurs de produits et les chercheurs. Cet événement permet à ces professionnels de mettre en avant leurs innovations, leurs technologies ainsi que leurs produits et services. Socomore a notamment présenté ses gammes de coatings (revêtements), ses produits dégraissants ainsi que son procédé de conversion et de colmatage pour le traitement des surfaces en aluminium ou en acier.

Socomore fait partie des quelque 30 entreprises réunies sous le pavillon français par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Celui-ci voit dans cette forte présence, l’une des plus conséquentes du FIA, un bon signe de la reprise du secteur aéronautique dans l’Hexagone.