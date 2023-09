[Communiqué] Morbihan : Skiold parmi les participants du Sommet de l’élevage 2023

Skiold sera présente au Sommet de l’élevage qui aura lieu au Parc des expositions de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) du 3 au 6 octobre 2023. La société, implantée à Saint-Thuriau (Morbihan), évolue dans la conception et l’installation de fabriques d’aliments pour la nutrition animale. Ces dernières peuvent assurer une production allant de quelques kilogrammes à quelque 30 ou 40 tonnes par heure. La société bretonne propose également des solutions et des équipements agricoles et d’élevage.

Cet événement réunira cette année plus de 1 000 exposants qui présenteront une offre commerciale complète à tout l’écosystème de l’élevage (machinisme, alimentation et santé animale, matérielle de traite, bâtiment, énergie…). Outre le fait de mettre en valeur ses produits, ce sommet offrira à l’entreprise Skiold l’opportunité de conclure de nouveaux partenariats avec les professionnels du milieu. Il lui servira également de vitrine pour conforter son image et gagner en visibilité en France et en dehors du pays.