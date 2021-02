[Communiqué] Morbihan : signature du nouveau pacte d’actionnariat de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Les Ajoncs

Aiguillon construction, Procivis Morbihan et Bretagne Sud Habitat ont participé à la signature du nouveau pacte d’actionnariat de l’ESH Les Ajoncs, à Vannes (Morbihan), le 12 février 2021. Cette démarche permettra aux trois associés du monde de l’habitat social d’avancer ensemble. « Malgré leurs objectifs propres, les trois associés ont convergé vers la même direction », a avancé Dominique Lambecq, président de l’ESH HLM Les Ajoncs et directeur général de Procivis Morbihan. Cette signature mettra en avant les savoir-faire de ces opérateurs dans le domaine des foyers et des établissements médico-sociaux à destination des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des jeunes adultes ou encore des ménages vulnérables. Ce nouveau pacte leur permet de s’inscrire dans une perspective dépassant les frontières du département.