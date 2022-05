[Communiqué] Morbihan : Sense In annonce une levée de fonds de 1,55 million d’euros

Sense In, établie à Ploemeur (Morbihan), est une jeune start-up spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de surveillance non intrusives des matériaux composites. Elle développe des capteurs ainsi que des outils de traitement et d’acquisition de datas sur ces matériaux. Ces solutions permettent un « monitoring » (surveillance) optimisé en temps réel de ces équipements, afin de répondre à leurs enjeux de sécurité et de protection des personnes. L’entreprise œuvre pour différents secteurs, dont la défense, l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, le nautisme…

Afin de soutenir sa croissance, la société vient de boucler une levée de fonds de 1,55 million d’euros auprès de Go Capital et d’Innovation Fund. Ce tour de table a également été réalisé auprès de la Société financière Lorient Développement (SFLD) et du Crédit Agricole Morbihan Expansion. Ce fonds va ainsi permettre à cette jeune pousse de booster le développement de sa solution innovante de surveillance sur l’état de santé des équipements en matériaux composites, et d’assurer la préparation de la phase industrielle de sa production.

Par ailleurs, ce financement donnera à Sense In la possibilité de poursuivre les développements industriels qu’elle a déjà engagés. Pour accompagner cette hausse d’activité, l’entreprise entend renforcer son équipe en intégrant de nouveaux collaborateurs.