[Communiqué] Morbihan : « SEALICA® », la dernière innovation brevetée d’Olmix

Olmix est un acteur reconnu dans l’élaboration, la production et la distribution de solutions biosourcées à destination des secteurs de l’élevage et de l’agriculture. La société, établie à Bréhan (Morbihan), vient de franchir un nouveau cap dans ses actions de recherche et de développement. Elle a notamment démontré l’effet de l’association d’extraits d’algues et de silice sous forme monomérique (molécule ou structure composée d’une seule unité).

Cette innovation, qu’elle a brevetée dernièrement, a été baptisée « SEALICA® ». Elle permet d’activer les mécanismes de nutrition et de défense des plantes, tout en améliorant substantiellement les productivités de la culture. Elle s’applique par voie foliaire et agit sur l’expression des gènes des végétaux. Concernant les rendements, ses résultats sont supérieurs à ceux obtenus avec des actifs utilisés individuellement.

« SEALICA® » va permettre à Olmix de conforter sa position de leader en matière de solutions naturelles et durables apportées aux agriculteurs dans un contexte de réchauffement climatique.