[Communiqué] Morbihan : SEAir va concevoir une vedette de 20 mètres de longueur pour les forces spéciales

SEAir, implantée à Lorient (Morbihan), évolue dans la conception de bateaux volants et de semi-rigides à foils (appendices situés sur les coques de voiliers et de vedettes qui leur permettent de voler au-dessus de l’eau). L’entreprise, présidée par Richard Forest, vient de bénéficier, dans le cadre du projet européen Transflytor, d’une enveloppe de 2 millions d’euros. Cette subvention sera dédiée à la création d’une vedette de 20 mètres de longueur équipée de foils rétractables, destinée aux forces spéciales.

La société prévoit deux années de travail pour la conception de cette vedette et envisage une mise à l’eau d’ici à 2025. L’engin sera en mesure de transporter une vingtaine de militaires. Pour ce projet, SEAir s’est adjoint les compétences et les savoir-faire de Tuco Marine Group et de D3 Applied Technologies. L’Institut de recherche de l’École navale de Brest participe également au projet de prototype.

Cette vedette proposera une consommation inférieure de 20 à 30 % aux embarcations de ce type, plus conventionnelles.