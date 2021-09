[Communiqué] Morbihan : Seabird conçoit un filet de pêche 100 % biodégradable

La société morbihannaise Seabird, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits et textiles en bioplastique pour le domaine maritime, a mis au point un prototype de filet de pêche 100 % biodégradable et compostable. Ce matériel est en cours d’expérimentation à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), par un pêcheur du nom de Jérémy Dévogel. Ce dernier teste ce prototype en conditions réelles sur son fileyeur Nereïdes 2. Ces expérimentations, qui vont s’échelonner jusqu’en 2022, ont pour objectif d’apporter les éventuelles améliorations au prototype.