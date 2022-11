[Communiqué] Morbihan : RTSYS fournira des véhicules sous-marins autonomes (AUV) à la Marine Slovène.

La société RTSYS, implantée à Caudan (Morbihan), fabrique des sonars destinés aux plongeurs démineurs et des véhicules sous-marins autonomes (AUV). Dans le cadre d’un contrat de commande avec la marine slovène en avril 2022, RTSYS procédera à la livraison de trois drones. Il s’agit de véhicules autonomes qui s’ajouteront à la collection de sonars pour plongeur SONADIVE déjà en fonction. Ils peuvent intervenir jusqu’à 300 mètres de profondeur. Cette livraison comportera un AUV ‘COMET-MCM’ et deux micros AUV ‘NEMOSENS.

Le premier modèle a été spécialement conçu pour assister les plongeurs experts en dépollution pyrotechnique (EOD). Il est équipé de modules de communication de surface et de balises de positionnement et de relais. Le modèle AUV ‘NEMOSENS, quant à lui, est destiné aux scientifiques à la recherche d’un allié modulaire. Il présente une architecture en linux ouverte et dispose d’une endurance de longue durée (plus de huit heures à quatre nœuds).

Ces engins permettront aux forces maritimes d’opérer efficacement grâce à la capacité d’imagerie offrant une précision en temps réel. Par ailleurs, ils faciliteront le suivi direct des profondeurs des eaux. Les mines sous-marines pourront être alors localisées et identifiées par le système adapté de RTSYS.