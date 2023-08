[Communiqué] Morbihan : Reelax Tickets, partenaire clé du festival des Galettes du monde 2023 à Sainte-Anne-d’Auray

Le département du Morbihan a accueilli le festival des Galettes du monde 2023, les 26 et 27 août dernier, à Sainte-Anne-d’Auray. Cet événement a offert une expérience culturelle unique aux visiteurs. L’entreprise rennaise Reelax Tickets, spécialisée dans la billetterie sécurisée, avait été choisie pour gérer la vente et l’achat des billets.

La société proposait un système de paiement numérique « cashless » (sans monnaie), simplifiant ainsi les transactions. Les services de cette start-up ont également permis de limiter les files d’attente et de faciliter l’accès au festival.

Cette alliance avec les initiatives locales participe au développement économique et touristique de la région Bretagne. De plus, elle ouvre la voie à de possibles collaborations à long terme entre Reelax Tickets et le département du Morbihan. Ce dernier pourrait, en effet, envisager de poursuivre son partenariat avec cette jeune entreprise pour d’autres événements culturels à venir.