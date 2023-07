[Communiqué] Morbihan : rachat de la société brésilienne Yes Sinergy par le groupe Olmix

Le groupe Olmix, établi à Bréhan (Morbihan), est spécialisé dans la fabrication de solutions naturelles pour l’agriculture. Le 10 juillet 2023, il a annoncé la reprise de la société brésilienne Yes Sinergy, qui produit des additifs naturels pouvant remplacer les antibiotiques dans la santé et la nutrition animales. Fondée en 2008, l’entreprise Yes Sinergy est implantée à Borá, à Lucélia, et à Sao Paulo.

Avec cette acquisition qui s’inscrit dans le cadre du projet de croissance de la « Business Unit Animal Care », le groupe Olmix pourrait accélérer son développement à l’international. L’Amérique latine est notamment considérée comme l’un des marchés agricoles les plus dynamiques du monde. Ce rapprochement lui permettra aussi de compléter sa gamme de solutions naturelles à destination des animaux d’élevage et de compagnie.

Par ailleurs, la complémentarité technologique des deux entreprises devrait stimuler l’innovation et le développement des produits à base de matières biosourcées. Elle favorisera également le développement de l’agriculture intelligente et durable.