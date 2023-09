[Communiqué] Morbihan : programme d’économie de l’eau et du gaz par BCF Life Sciences

À Pleucadeuc (Morbihan), BCF Life Sciences, une société experte en extraction d’acides aminés, veut économiser l’eau et le gaz. L’industriel breton investit, en ce sens, plus de 5,5 millions d’euros pour ouvrir son propre centre de traitement des eaux usées en 2024. Il pourra ainsi économiser environ 75 000 m3 d’eaux usées et les réutiliser sur place.

Par ailleurs, BCF Life Sciences utilise le gaz en continu pour faire fonctionner ses deux tours de séchage. Ces équipements sont essentiels dans le processus de fabrication d’acides aminés extraits de la kératine contenue dans les plumes de volailles. Le site de production de la société consomme plus de 70 GWh de gaz par an, soit la consommation annuelle d’une commune d’environ 2 000 habitants. Pour limiter son empreinte carbone, l’industriel morbihannais met en place diverses initiatives pour réduire sa consommation de gaz d’ici à 2027. Son objectif est d’atteindre une réduction de 30 %.