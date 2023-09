[Communiqué] Morbihan : présentation du tampon numérique Keymo de Bystamp au salon des petites entreprises SME 2023

La société Bystamp, originaire de Vannes (Morbihan), participera au salon des petites entreprises SME 2023 qui se tiendra au Palais des congrès de Paris les 25 et 26 septembre prochains. Anciennement appelé « salon des micro-entreprises », cet événement réunira des free-lances, des consultants indépendants, des auto-entrepreneurs, des dirigeants de PME et des candidats à la franchise. Marquée par la création d’espaces d’interaction pour les entrepreneurs multi-activité (« slasheurs »), cette édition doit, comme les précédentes, faciliter les rencontres et les échanges entre ces différents acteurs.

La jeune pousse Bystamp est un spécialiste reconnu dans l’authentification des documents numériques (PDF, image…). Elle exposera à ce salon sa solution de tampon numérique Keymo. Cet appareil permet d’apposer une signature électronique ou un cachet directement sur des supports informatiques tels qu’un smartphone, une tablette ou un PC. Couplée à une application dédiée, la solution permettra d’authentifier et de protéger des données personnelles ou des documents numériques appartenant à des entreprises.