[Communiqué] Morbihan : présentation du surf Comet de l’entreprise Tahe Outdoors France à la Grande exposition du « Fabriqué en France »

La troisième édition de la Grande exposition du « Fabriqué en France » s’est tenue du 1er au 2 juillet 2023 au palais de l’Élysée à Paris. Lors de cet événement, le fabricant d’articles de sport, Tahe Outdoors France, implanté à Vannes, a représenté le département du Morbihan. Il a mis en avant son savoir-faire et a renforcé son ancrage territorial durant ce salon.

C’était aussi une occasion pour l’entreprise d’exposer son surf Comet. Il s’agit d’une planche 100 % made in France, recyclable, sans résine ni solvant. Elle est également équipée d’ailerons Stellar (ailerons produits en France, en circuit court, à partir de filets de pêche recyclés). Ces derniers sont le fruit d’une collaboration entre les équipes de recherche et de développement de l’entreprise vannetaise, de son usine spécialisée en injection/moulage à Merpins (Charente), et la société Fil & Fab, originaire de Brest (Finistère).

Rappelons que la Grande exposition du « Fabriqué en France » est un rendez-vous qui met à l’honneur les artisans, les entreprises, les producteurs et les industriels qui s’engagent dans la fabrication française. Plus de 120 produits ont été présentés lors de cette troisième édition.