[Communiqué] Morbihan : Plastimo crée un nouveau radeau de survie pour quatre personnes.

L’entreprise Plastimo, un fabricant de matériel de bateau implanté à Lorient (Morbihan), a dévoilé un nouveau type de radeau de survie. Destinée aux bateaux de course IMOCA, cette embarcation d’urgence a été dimensionnée pour quatre personnes. Elle est équipée d’un dispositif de repérage avec balise AIS (Automatic Identification System). Elle dispose également d’une radio à très haute fréquence, de deux panneaux de bandes de détection radar et du kit de survie obligatoire. En outre, le point d’attache de son ancre flottante a été modifié pour limiter les entrées d’eau et assurer son identification au moment de la libération du bateau.

Selon l’entreprise, le nouveau radeau existe en deux modèles. Le premier modèle permet une sortie sur le pont, tandis que le second a été conçu pour faciliter une évacuation à travers la trappe de survie du bateau. Pour leur création, l’enseigne qui fournit des produits de sécurité pour les navires IMOCA s’est appuyée sur les retours d’expérience du skipper Kevin Escoffier. Ce dernier a notamment été victime d’un accident lors de l’édition du Vendée Globe 2020-2021.