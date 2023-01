[Communiqué] Morbihan : partenariat entre les entreprises Acomodo et MMO

Acomodo, fabricant de meubles pour personnes âgées situées à Plœmeur (Morbihan), a signé un partenariat avec la société MMO. Implantée à Vitry, cette dernière fabrique des lits médicalisés. Elle fournit des centres médico-sociaux et des établissements sanitaires en France et en Europe. Le partenariat a été conclu sans prise de participation, donc pas de capital en commun. La collaboration est centrée sur le développement d’une offre d’ameublement pour seniors figurant dans un même catalogue.

Cette collaboration offre à la société morbihannaise une occasion d’accélérer sa croissance et de se positionner sur le secteur des établissements médicalisés. Elle lui permet aussi de profiter de la force de distribution et de la notoriété du fabricant de lits médicalisés. Ce dernier est géré par Alian Industries, un fonds breton qui investit dans des commandes numériques. Une fusion entre les deux entreprises sera envisagée si l’association s’avère concluante. Notons qu’elles visent un chiffre d’affaires commun de plus de 10 millions d’euros pour 2023.