[Communiqué] Morbihan : Paprec crée une école de formation en maintenance pour conforter son développement

À travers son site dans Le Sourn (Morbihan), la société Paprec programme une formation en novembre 2022 avec l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Le groupe Paprec est spécialisé dans le recyclage des déchets en vue de les valoriser et de les transformer en matière première, en énergie et en engrais. Ce projet a pour objectif de faire face au développement de l’activité de recyclage dans le territoire morbihannais. Paprec entend ainsi fournir à ses futurs techniciens les compétences requises dans le secteur.

Pour ce projet, l’entreprise va créer une école de la maintenance en collaboration avec la Fab’Academy du pôle formation de l’UIMM des Pays de la Loire. Elle sera ouverte aux nouveaux diplômés, aux personnes en reconversion professionnelle ainsi qu’aux chercheurs d’emploi. Les adhérents suivront une formation en alternance d’une semaine par mois avec l’UIMM à Bouguenais (Loire-Atlantique) et trois semaines au sein de l’agence du Sourn.

Ce programme permettra à la société de recruter et d’accompagner les futurs techniciens de maintenance sur les compétences hydrauliques, en mécanique et en électricité.