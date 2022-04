Le groupe Socomore, implanté à Lanester (Morbihan), vient d’annoncer le rachat d’Olnica. Cette société, située à Rennes (Ille-et-Vilaine), est un acteur reconnu dans la traçabilité et la sécurité des produits finis. Elle propose aux entreprises, aux industriels et aux gouvernements des solutions innovantes pour protéger leurs marques, et pour garantir l’authenticité et l’origine de leurs produits. Elle donne à ces différentes structures la possibilité de se prémunir contre la contrefaçon, la fraude ou encore contre le vol.

Créée en 2010, Olnica s’adresse à différents secteurs, dont celui de l’aéronautique, de la plasturgie, de la banque (marquage de billets), des cosmétiques ainsi que de l’emballage. Ambitionnant de se positionner prochainement dans le milieu de l’alimentation, la société est particulièrement connue pour sa technologie « Secure Track & Trace », qui offre aux entreprises et aux industriels un service de sécurité inviolable facile à contrôler.

Ce rapprochement va ainsi permettre à Olnica de se positionner à l’international, de saisir l’opportunité de conforter sa viabilité et d’assurer une excellence opérationnelle. Pour Socomore, actionnaire historique de l’entreprise, cette acquisition lui permet de disposer d’une filiale spécialisée dans la traçabilité et la « Brand Protection ». Le groupe annonce qu’Olnica continuera d’accompagner sa clientèle dans la création de solutions de traçabilité appropriées à leurs besoins.

Socomore, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de solutions pour la préparation, le traitement et la protection des surfaces critiques pour l’industrie, notamment celle de l’aéronautique, projette de réaliser les 80 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année.