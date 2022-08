[Communiqué] Morbihan : Olmix Plant Care exporte ses biostimulants en Égypte

Olmix Plant Care, une division du groupe Olmix, spécialiste des ingrédients issus d'algues pour la nutrition des plantes et des animaux, va écouler ses produits en Égypte. Afin d’y parvenir, l’enseigne, établie à Brehan (Morbihan), a conclu un partenariat avec la société Mac Fertilizers, une filiale du groupe d’import-export Al Sanabel Agro Egypt, qui produit des engrais agricoles. Annoncée le 9 août 2022, l’opération lui permettra de vendre les solutions Algomel PUSH, Seamel PREVENT et Seamel BLOOM, dédiées à la fertilité des sols, à la résistance des cultures aux bioagresseurs et à la biostimulation des défenses naturelles des plantes.

Pour le groupe, cette collaboration s’inscrit dans sa stratégie d’extension de ses activités sur un nouveau marché. Olmix projette également de lancer des programmes pour améliorer la nutrition des plantes et pour développer des pratiques de fertilisation innovantes et durables. De son côté, le groupe Al Sanabel Agro Egypt veut s’appuyer sur les gammes de produits Plant Care pour enrichir son offre sur le marché national.