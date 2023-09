[Communiqué] Morbihan : Olmix au salon SPACE 2023

Olmix, établie à Bréhan (Morbihan), fait partie des entreprises présentes au salon SPACE qui se déroule au Parc Expo de Rennes (Ille-et-Vilaine) du 12 au 14 septembre 2023. Cette jeune pousse bretonne est un spécialiste des solutions naturelles pour l’agriculture. Elle conçoit également des produits pour l’alimentation et le bien-être animal.

Le SPACE est un salon de portée internationale, rendez-vous incontournable de tous les acteurs de l’élevage (filières bovine, porcine, ovine, caprine, avicole et aquacole). Il accueille les professionnels en nutrition et santé animale, en bâtiments et traitements des effluents d’élevage, en matériel de traite…

Ce rendez-vous est l’occasion pour Olmix de présenter ses différents produits, dont son innovation DigestSea qui améliore les fonctions digestives des animaux. À cela s’ajoute son produit Searup qui renforce le système immunitaire de ces derniers. Cet événement lui permet, en outre, de consolider son rayonnement à l’international, où elle est déjà particulièrement présente. La firme a d’ailleurs racheté dernièrement la société Yes Sinergy, spécialisée dans les additifs naturels pour la nutrition et le bien-être animal.