[Communiqué] Morbihan : Olmix Animal Care au salon SPACE 2022.

Olmix Animal Care, le pôle spécialisé dans les produits pour la nutrition et la santé animale de la société morbihannaise Olmix, a participé à la 36e édition du salon professionnel de l’élevage SPACE. Il a eu lieu à Rennes en Ille-et-Vilaine du 13 au 15 septembre 2022. Cet événement, d’une portée mondiale, a réuni cette année des milliers d’éleveurs, d’exposants (nutrition, santé, hygiène animale…) et de professionnels en quête d’outils et de nouvelles stratégies pour optimiser leurs pratiques en élevage.

Lors de ce rendez-vous, Olmix Animal Care a présenté plusieurs de ses produits et solutions, dont sa poudre asséchante de litières, « Mistral ». Cette dernière améliore l’hygiène et le bien-être des animaux. Ce pôle a aussi exposé le « Z'fix® Slurry Power ». Ce produit, qui se présente sous forme de semoulette non poussiéreuse, permet d’optimiser la qualité biologique et agronomique des lisiers (engrais naturels issus des déjections d’animaux d’élevage et d’eau). Soulignons que le « Z'fix® Slurry Power » est destiné à une application sur des lisiers porcins uniquement.