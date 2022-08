[Communiqué] Morbihan : OJC Conseil agrandit son siège social et met en place OJC Software

Le groupe OJC Conseil, spécialisé dans la transformation et le développement numérique des grands groupes et entreprises tertiaires ou industrielles, agrandit son siège social de Vannes (Morbihan). L’extension, livrée à l’été 2022, porte l’ensemble du site à 1 200 m². La construction de ce nouveau bâtiment s’inscrit dans la stratégie de croissance de cette société qui compte, parmi ses clients, de grands noms de l’industrie et des services. Parmi eux figurent Eiffage, l’équipementier automobile Faurecia, Ikea... Précisons que l’entreprise est présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Suède et récemment en Espagne.

Le bâtiment flambant neuf hébergera le nouveau pôle de recherche, de développement et de création de logiciels sur mesure, baptisé « OJC Software ». Celui-ci aura pour but de répondre à des besoins spécifiques ou peu couverts par les outils disponibles sur le marché. Cette nouvelle activité permettra à OJC Conseil de compléter ses services.