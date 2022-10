[Communiqué] Morbihan : Nutra Skills change d’actionnaire majoritaire

Le groupe italien Biofarma est un acteur reconnu au niveau international pour sa grande capacité d'innovation dans le domaine des nutraceutiques. L’entreprise vient d’annoncer l’acquisition à 100 % du capital de la société Nutra Skills. Nutra Skills est une entreprise française en forte croissance née de la fusion en 2016 de Codilab, entreprise située à Herbergement (Vendée), et du Laboratoire Pierre Caron, implanté à Sérent (Morbihan). La société s’est spécialisée dans la recherche, le développement et la production de compléments alimentaires pour le compte de tiers. Cette acquisition permettra au repreneur d’accélérer son expansion internationale et de se positionner sur le marché français avec une offre de produits plus élargie.

À la suite de ce rachat, Éric Terré, qui était l’actionnaire majoritaire et le président du groupe, continuera d’accompagner Nutra Skills jusqu’à la finalisation de l’opération. Quant à Louis Jouffrault, directeur général, il conservera ses fonctions et restera associé de cette structure. Accompagné par son nouvel actionnaire, Nutra Skills s’offrira également une nouvelle usine de 7 000 m² en Vendée pour 2024.