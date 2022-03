[Communiqué] Morbihan : NKE Watteco va fournir des capteurs de CO2 à la ville de Lorient

Préserver la qualité de l’air est devenu l’une des priorités de la ville de Lorient (Morbihan) afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19. Dans cette optique, elle a décidé de lancer une opération permettant d’installer progressivement des capteurs de CO 2 dans les écoles lorientaises. Le mercredi 2 février 2022, Fabrice Loher, le maire de Lorient, et Morgane Christien, adjointe chargée de l’Éducation et de la Prévention Santé, se sont rendus à l’école Bisson pour présenter le dispositif. À cette occasion, le maire a rappelé les efforts déployés par la Municipalité pour mieux contrôler la qualité de l’air dans des lieux clos (restaurants scolaires, crèches…) où les enfants sont plus nombreux et où la concentration en CO 2 dans l’air est plus importante.

L’entreprise NKE Watteco, qui est spécialisée dans les objets connectés et est installée à Hennebont (Morbihan), a été choisie par la Ville pour lui fournir ces instruments. Près d’une vingtaine d’ingénieurs de la société imaginent et réalisent de A à Z différents modèles de capteurs, dont chacun a sa propre fonction. D’après l’explication de Jean-Claude Le Bleis, le directeur de la société, NKE Watteco a déjà acquis deux gros clients en 2021. L’entreprise a fourni au groupe Veolia, la multinationale française qui accompagne les villes et industries dans leurs ressources en eau, des capteurs capables de prévenir les dysfonctionnements de ses pompes. Elle a également installé près de 3 000 capteurs sur la ligne TGV Paris-Marseille, pour le compte de la SNCF. Le rôle de ces dispositifs est de vérifier si les grilles interdisant l’accès des animaux sur la ligne sont bien fermées.