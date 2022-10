[Communiqué] Morbihan : Naval Group participe à la construction de corvettes européennes

Naval Group prendra part au projet de construction de corvettes européennes sur son site de fabrication navale à Lorient (Morbihan). Cette participation au projet a été dévoilée lors du Forum économique breton qui s’est tenu à Saint-Malo le 31 août 2022. Le Fonds européen de la défense a lancé le programme de corvettes européennes afin de remplacer les frégates de surveillance, notamment en outre-mer. Ce programme est né d’une collaboration entre la France, l’Italie, l’Espagne et la Grèce.

Après la rupture de contrat entre l’Australie et la France concernant la livraison de douze sous-marins conventionnels, ce rapprochement est une nouvelle opportunité pour Naval Group. Précisons que cette entreprise est spécialisée dans la maintenance et la construction de navires de surface, de sous-marins, de navires armés et de systèmes de combat. Dans le cadre de ce partenariat, le groupe s’engage dans la construction d’une partie des navires militaires européens. Rappelons que l’objectif de ce programme est d’équiper les quatre pays partenaires de nouveaux bateaux appropriés.