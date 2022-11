[Communiqué] Morbihan : Multiplast remporte le concours international « Class 30 : Construisons le Futur »

Multiplast est une entreprise navale française implantée à Vannes (Morbihan). Elle conçoit et fabrique des voiliers de compétition avec des matériaux composites high-tech. En partenariat avec VPLP Design, cabinet d’architecture navale, elle a remporté le concours international « Class 30 : Construisons le Futur ». Les deux entreprises ont obtenu le premier prix grâce à leur projet de voilier recyclable baptisé le « Sun Fast 30 One Design ». Le voilier, construit à partir de résines recyclées « Elium ® » fournis par Arkema, sera produit en série par les chantiers Jeanneau à Nantes (Loire-Atlantique).

Ce projet de voilier a été conçu par trois grands clubs de course au large. L’objectif est de faire du « Sun Fast 30 One Design » un modèle dans la course au large et d’organiser des compétitions internationales. Sur ce projet, Multiplast met en œuvre son expertise dans la voile offshore. Le concepteur de multicoques et de monocoques est chargé de la mise au point des bateaux. Il s’occupe également des relations avec les clubs de course et de la commercialisation du voilier en utilisant le réseau de distribution de Jeanneau.