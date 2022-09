[Communiqué] Morbihan : mise en service de l’usine de méthanisation de Noyal-Pontivy en octobre 2022

En travaux depuis l’été 2021, l’usine de méthanisation de Noyal-Pontivy (Morbihan) sera mise en service d’ici à mi-octobre 2022. Elle produira alors du biométhane, un gaz renouvelable, qui sera élaboré à partir de déchets organiques solides et liquides issus des exploitations agricoles et des usines agroalimentaires.

Cette infrastructure, portée par la société Engie Bioz, couvrira environ 45 % de la consommation annuelle des habitants et des industries de la commune de Noyal-Pontivy. Le gaz généré sera injecté dans le réseau de GRDF à partir du mois de décembre 2022. Le digestat, la matière organique résiduelle des déchets, sera revalorisé sur des terres agricoles. Rappelons qu’Engie Bioz a investi plus de 8 millions d’euros dans la construction de cette unité.