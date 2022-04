Le 11 avril 2022, la société Kership, implantée à Lanester (Morbihan), et son actionnaire l’entreprise Piriou, située à Concarneau (Finistère), ont mis à l’eau leur nouvelle création : le Walo. Il s’agit d’un patrouilleur, long de 62 mètres, destiné à la Marine nationale sénégalaise et qui aura pour mission d’assurer la surveillance des eaux territoriales et les interventions de protection de ce pays.

Cet engin dispose d’une capacité de dissuasion de premier rang, avec notamment des systèmes d’armes de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne. Les solutions innovantes dont il est doté lui permettent de se protéger contre les attaques des avions de chasse, des drones, des hélicoptères ainsi que des vedettes rapides. Ce patrouilleur, disposant d’une autonomie de navigation de 21 jours, peut accueillir 24 personnes.

Les entreprises Piriou et Kership soulignent que le Walo est le premier des trois patrouilleurs destinés à la Marine sénégalaise. Le deuxième est en cours d’armement, tandis que le flotteur du troisième est en fin d’assemblage. La construction de ces engins va durer quarante-quatre mois, soit jusqu’à l’été 2024.

Rappelons que la mise à l’eau du premier patrouilleur a eu lieu à Concarneau, en présence de l’Amiral Oumar Wade, le Chef d’État-Major de la marine du Sénégal.