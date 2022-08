[Communiqué] Morbihan : Lorient accueillera la 12e édition des Assises du Port du futur

La douzième édition des Assises du Port du futur aura lieu au palais des congrès de Lorient (Morbihan) les 4 et 5 octobre 2022.

Cet événement, organisé par le Cerema, est réalisé en partenariat avec l’Union des Ports de France et le Cluster maritime français (CMF). Il réunira plusieurs entreprises dont le lorientais Zéphyr et Borée et le bordelais Blue Nav, afin d’échanger sur les grands enjeux des ports et sur leurs expériences novatrices. Il a aussi pour vocation de révéler les innovations qui structureront les ports de demain. Cette édition sera axée sur la transition des ports et la recherche. Plusieurs intervenants de renom, des concepteurs et des constructeurs navals, dont certains sont issus du Morbihan, y participeront.

Cette année, le Cerema et ses partenaires désigneront les lauréats de la sixième édition du trophée du Port du futur. Rappelons que ce concours récompense une innovation portée par une entreprise, un port ou un laboratoire de recherche dans l’une de ces trois catégories, à savoir infrastructure, équipement et digital.