[Communiqué] Morbihan : les perspectives 2021 de la chambre de commerce et d’industrie (CCI)

La CCI du Morbihan entame l’année 2021 en mode projets. Pierre Montel, son président, a présenté les perspectives 2021 de la chambre consulaire en faveur des entreprises. À noter qu’en 2020, plus de 700 sociétés ont été accompagnées dans leur rebond. Cet accompagnement s’est traduit par des aides financières, ainsi que par des soutiens au développement de solutions numériques et à la sécurisation des projets.

Pour cette année, les collaborateurs et les élus de la CCI du Morbihan restent actifs dans l’accompagnement des entreprises. « Nous allons faciliter l’application du Plan de relance et aider les entreprises à faire face », explique Pierre Montel, qui entend également accélérer les transitions au niveau local. En outre, cet accompagnement devra permettre aux chefs d’entreprise de retrouver la prise de risque, même en temps de crise. « À long terme, il faut que les dirigeants retrouvent leur ADN d’entrepreneur et renouent avec la prise de risque qui est source d’innovations et d’évolution des structures », a-t-il conclu.