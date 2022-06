[Communiqué] Morbihan : le site de Sanofi à Ploërmel optimise sa production avec un investissement de 1,4 million d’euros

Le site de Sanofi à Ploërmel (Morbihan) évolue dans la fabrication de l’héparine, un anticoagulant utilisé dans le traitement et la prévention de la thrombose veineuse et de l’infarctus du myocarde. L’héparine est fabriquée à partir du mucus de porc et suit ensuite un processus de purification. Chaque année, la manufacture produit près de 40 tonnes de ce produit et approvisionne le marché national et international d’héparines brutes et purifiées.

Afin de renforcer son développement, l’usine, fondée en 1981, vient d’investir 1,4 million d’euros afin d’augmenter sa capacité de production, de moderniser et d’optimiser son procédé d’extraction de l’héparine. Depuis 2010, le site, qui compte environ 90 collaborateurs, a investi près de 26 millions d’euros pour se rénover et pour accroître sa capacité de production. L’un de ses derniers investissements portait sur un nouvel atelier de purification de l’héparine.