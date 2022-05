[Communiqué] Morbihan : le salon NAVEXPO se tiendra en juin 2022 à Lorient

Après deux années de report suite à l’épidémie de Covid-19, la cinquième édition du salon NAVEXPO se déroulera finalement du 1er au 3 juin 2022 au pôle naval de Lorient (Morbihan). Cet événement réunira en un même lieu les acteurs nationaux et internationaux de l’industrie navale et du secteur maritime (construction, réparation, transport de fret et de passagers, infrastructures et travaux portuaires, sécurité et sûreté). Il permettra aux participants de présenter leurs produits, leurs services ainsi que leurs innovations. Il leur donnera aussi la possibilité de nouer des partenariats.

Cette année, le salon proposera de nombreuses conférences et tables rondes, avec pour objectif de donner aux jeunes et grandes entreprises l’opportunité de communiquer et d’échanger sur les enjeux majeurs du secteur naval et maritime. Il y aura, entre autres, des rendez-vous centrés sur les navires électriques et les énergies marines. Cette édition accordera en outre une place importante à l’emploi et à la formation dans le domaine maritime, en collaboration avec Bretagne Pôle Naval et le Campus des industries navales (CINAV).

Le fournisseur d’équipements industriels Eneria, implanté en Essonne, participera à ce grand rendez-vous. Il présentera ses solutions de décarbonation dans le secteur maritime. Son partenaire EOdev, établi en Ille-et-Vilaine, sera aussi présent sur le stand Eneria. Il y exposera sa solution embarquée pour une navigation zéro émission, baptisée REXH2.